Terme di Sciacca, Musumeci: “obiettivo condiviso”

“Condivido le ragioni che hanno portato i cittadini di Sciacca alla odierna manifestazione. Le Terme possono costituire un importante motore di traino per il turismo locale. È a tutti noto come il mio governo regionale si sia adoperato, dopo la sciagurata decisione di Crocetta di chiudere gli impianti, nella ricerca di un imprenditore: due bandi pubblicati, tutti e due andati deserti. Abbiamo anche avviato a Roma, speranzosi, un confronto sia con l’Inail che con Cassa depositi e prestiti, ma anche questi tentativi sono risultati vani. Inutile dire che il governo Meloni, per quanto di sua competenza, rimane disponibile a sostenere ogni concreta iniziativa che possa restituire lo storico impianto termale saccense alla sua secolare funzione”. Così il ministro Nello Musumeci.