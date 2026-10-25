Porto Empedocle

La “nave più bella del mondo” torna a Porto Empedocle, dal 28 al 30 ottobre ecco la Amerigo Vespucci

La sosta nella città siciliana rappresenterà un’occasione di incontro tra la Marina Militare e la cittadinanza, che avrà la possibilità di salire a bordo

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Mercoledì 28 ottobre, nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, giungerà nel porto di Porto Empedocle, dove resterà ormeggiata fino a venerdì 30 ottobre, nell’ambito della Campagna 2026. La sosta nella città siciliana rappresenterà un’occasione di incontro tra la Marina Militare e la cittadinanza, che avrà la possibilità di salire a bordo e conoscere da vicino una delle unità navali più rappresentative della Forza Armata, simbolo della tradizione marinaresca italiana e ambasciatrice del Paese nel mondo. Durante la permanenza in porto, sono previste visite a bordo da parte delle autorità locali, delle istituzioni e degli studenti, oltre a momenti di incontro con la stampa. La popolazione potrà visitare nave Amerigo Vespucci secondo il seguente programma: mercoledì 28 ottobre: dalle ore 14:30 alle ore 18:00 (ultimo accesso); giovedì 29 ottobre: dalle ore 14:30 alle ore 18:00 (ultimo accesso).

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