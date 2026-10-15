Porto Empedocle, si è dimesso l’assessore Giuseppe Iacono

“Questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di Assessore al Comune di Porto Empedocle.” Lo dice in una nota stampa Giuseppe Iacono, ormai ex componente della giunta guidata dal sindaco Martello.

Iacono afferma: “È una decisione sofferta, maturata sia per ragioni personali e familiari, sia a seguito di una profonda riflessione politica: non posso infatti condividere alcune scelte dell’amministrazione comunale, distanti dalla visione che ha sempre guidato il mio percorso. Ringrazio di cuore l’Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, Commissario Provinciale di Forza Italia, per la fiducia accordatami e per avermi designato quale Assessore in rappresentanza della sua componente politica. Non so se sia riuscito a fare tutto quello che avrei voluto, ma so di aver cercato, ogni giorno, di dare il massimo, mettendoci la faccia, il cuore e la passione.

L’ex assessore prosegue: “Se anche soltanto in qualche occasione sono riuscito a essere utile a qualcuno, allora credo che questo percorso abbia avuto un valore importante. Il mio grazie più grande va a tutte le cittadine e i cittadini per l’affetto, il sostegno e la fiducia che mi hanno dimostrato in questi anni intensi di lavoro, ascolto e responsabilità al servizio del nostro territorio. Lascio l’incarico istituzionale con la serenità di chi ha dato il massimo con coerenza, rispetto e passione, ma non lascio il mio legame con la città: continuerò a essere a disposizione della nostra comunità con lo stesso spirito di sempre. Ci aspettano nuove sfide per il futuro della nostra comunità e io continuerò a fare la mia parte, pronto a rimettermi in gioco.”