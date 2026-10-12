Giudiziaria

Assessore a processo per corruzione, Regione non si costituisce parte civile

La Regione siciliana non si è costituita nel processo contro l'assessore al Turismo del governo Schifani

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

La Regione siciliana non si è costituita nel processo contro l’assessore al Turismo del governo Schifani, Elvira Amata, accusata di corruzione. Oggi, nel corso dell’udienza davanti al Tribunale, non si e’ presentata alcuna parte civile. Immediata la replica della Regione: “Nell’auspicare che l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata possa dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, Palazzo d’Orléans ribadisce che la mancata costituzione di parte civile non pregiudica il diritto della Regione di avanzare, in caso di condanna, la richiesta di risarcimento del danno in sede civile”, così in una nota.

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