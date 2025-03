Caltanissetta, sequestrati oltre 100 kg di tabacchi di contrabbando

Nel quadro della quotidiana attività posta in essere dalla Guardia di Finanza a contrasto del contrabbando e della contraffazione dei generi di monopolio, i finanzieri del Gruppo di Caltanissetta, all’esito di un mirato servizio di analisi delle movimentazioni di merci nella provincia, hanno individuato un carico di tabacco privo del contrassegno dei monopoli di Stato e, pertanto, di illecita provenienza.

Le successive analisi hanno consentito di appurare la presenza di una partita di “Gutka”, più comunemente denominata “Snus”, ovvero una tipologia di tabacco da masticare, la cui distribuzione e la vendita è vietata sul territorio nazionale. Si tratta di una miscela di tabacco altamente nociva per la salute, diffusa in India e Pakistan per sopportare la fatica durante lo svolgimento di lavori usuranti e intensi.

I destinatari dell’intera spedizione sono risultati essere due cittadini bengalesi, titolari di un minimarket ove sono stati rinvenuti complessivamente 108 Kg di prodotto privo del sigillo dei monopoli, presentati in confezioni da 100gr per la minuta vendita, a cui è stato contestato il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il valore di mercato dell’intera partita di tabacco sottoposta a sequestro penale, destinata alle locali piazze di smercio, ammonta a circa 50.000 euro. Con separata attività verrà quantificato, ai fini del recupero, l’ammontare dei tributi evasi.

Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a risalire alla filiera di produzione e distribuzione del carico, la cui diffusione sul territorio nazionale ha avuto un significativo aumento.