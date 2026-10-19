Canicattì, minaccia il fratello con un martello: trovate anche armi e munizioni

A Canicattì, una lite tra due fratelli ha richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti hanno trovato un uomo di 30 anni in stato di agitazione con un martello in mano, denunciandolo per porto di oggetti atti a offendere. Durante i controlli sono stati inoltre sequestrati un fucile, una pistola e munizioni di diverso calibro. Sono in corso accertamenti sulla provenienza e sulla regolarità della detenzione delle armi.