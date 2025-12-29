PRIMO PIANO

Donna trovata senza vita in casa, al via le indagini

L’équipe medica ha tentato in tutti i modi di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Una donna è stata rinvenuta senza vita all’interno della propria abitazione in viale dei Picciotti a Palermo. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 insieme agli agenti della polizia.L’équipe medica ha tentato in tutti i modi di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Ora gli investigatori stanno lavorando per capire cosa sia successo e stabilire le cause della morte. Per il momento gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste.

