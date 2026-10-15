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Estorsione da 10 euro a commerciante, condannato ad otto mesi di reclusione

Otto mesi di reclusione e 400 euro di multa per una estorsione da 10 euro. Il giudice gli ha riconosciuto un vizio parziale di mente.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Otto mesi di reclusione e 400 euro di multa per una estorsione da 10 euro. Il tribunale di Sciacca ha condannato un 47enne del posto per avere minacciato e aggredito il titolare di un esercizio commerciale chiedendogli una modesta somma. La vicenda risale all’estate 2021. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe avvicinato il commerciante con fare minaccioso chiedendo 10 euro. Poco dopo lo avrebbe anche aggredito prima con uni schiaffo e poi con una stampella. Il giudice, pur condannando l’imputato, ha riconosciuto un vizio parziale di mente.

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