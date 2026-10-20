Grandangolo ora è anche un’app: le notizie sempre in tasca, gratis e senza store

Da oggi Grandangolo si legge anche da un’app. È gratuita, non chiede registrazioni e non passa dagli store: si scarica direttamente da grandangoloregionale.it e in pochi secondi compare sul telefono con la sua icona, come tutte le altre app. L’abbiamo pensata per chi ci segue ogni giorno dal telefono, cioè ormai la maggior parte di voi. Volevamo darvi un modo più semplice, più veloce e più ordinato per restare informati su ciò che accade ad Agrigento, in provincia e in tutta la Sicilia.

La prima schermata raccoglie le notizie di Grandangolo nello stesso ordine in cui le sceglie la redazione: l’apertura, i fatti del giorno, cronaca, giudiziaria, inchieste, politica, cultura e sport. Le notizie si aggiornano da sole, senza dover ricaricare nulla. C’è poi l’Edicola, con il Grandangolo Settimanale da sfogliare pagina per pagina in edicola digitale, e con l’archivio dei numeri precedenti. Con gli Avvisi, se volete, vi scriviamo direttamente sul telefono. Lo faremo solo quando serve: per le notizie davvero importanti, per gli aggiornamenti rispetto alle allerte meteo e quando esce il nuovo numero del settimanale. Niente spam. Infine c’è Salvati: toccando il segnalibro accanto a un articolo lo mettete da parte e lo leggete con calma quando volete.

Come si installa su iPhone

Aprite grandangoloregionale.it/scarica-app con Safari. Toccate il tasto Condividi, il quadrato con la freccia verso l’alto nella barra in basso. Con iOS 26 toccate prima i tre puntini ⋯ e poi Condividi. Scorrete l’elenco e scegliete «Aggiungi alla schermata Home». Toccate «Aggiungi» in alto a destra.

L’icona di Grandangolo comparirà tra le vostre app. Se siete arrivati da Facebook, Instagram o WhatsApp, aprite prima la pagina in Safari dal menu ⋯ con «Apri in Safari»: dall’interno dei social l’iPhone non permette di installare.

Come si installa su Android

Aprite grandangoloregionale.it/scarica-app con Chrome. Toccate il pulsante «INSTALLA» e confermate.

Se il pulsante non risponde, aprite il menu ⋮ in alto a destra e scegliete «Installa app» o «Aggiungi a schermata Home». Con Samsung Internet il menu è ≡ in basso, alla voce «Aggiungi pagina a» → «Schermata Home».

La pagina riconosce da sola il vostro telefono e vi mostra la guida giusta, con i disegni dei tasti da toccare. Mentre navigate sul nostro sito, poi, compare un invito con il pulsante «Installa gratis»: basta toccarlo.

Per attivare gli avvisi

Aprite l’app dalla sua icona, andate nella sezione Avvisi e toccate «Attiva gli avvisi». Sull’iPhone gli avvisi funzionano solo dall’app installata, non dal sito.

Leggera, gratuita, sempre aggiornata

È un’app web. Occupa pochissimo spazio, non richiede aggiornamenti dagli store perché si aggiorna da sola, e si toglie come qualsiasi altra app tenendo premuta l’icona. Non vi chiediamo dati, iscrizioni o password. Leggere Grandangolo resta gratis, come sempre.

Scaricate l’app: grandangoloregionale.it/scarica-app