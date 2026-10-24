Ravanusa, chiuso per 10 giorni locale per motivi di ordine e sicurezza pubblica

Il Questore della Provincia di Agrigento Tommaso Palumbo ha adottato, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito nel centro cittadino del Comune di Ravanusa.

Nella giornata odierna, personale della locale Stazione Carabinieri, che aveva proposto l’emissione dell’odierno provvedimento, d’intesa con la Divisione Polizia Amministrativa di questa Questura, ha eseguito il citato provvedimento amministrativo di sospensione dell’attività commerciale di esercizio pubblico poiché nelle pertinenze del citato locale si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto giovani avventori, nonchè è stata documentata la presenza di individui gravati da rilevanti pregiudizi penali e di polizia.

In particolare, gli episodi sopradescritti, per la loro gravità e per le modalità con cui si sono verificati, hanno evidenziato condotte gravemente lesive del rispetto dovuto alla Forza pubblica e risultano sintomatici di una situazione di concreto, attuale e grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, tale da far ritenere che il locale costituisca un potenziale fattore di turbamento degli interessi pubblici tutelati.

L’attività commerciale del predetto esercizio pubblico è stata sospesa per giorni dieci.Il provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.Tale potere, diretta espressione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività, in special modo giovanile.