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Sputa all’ex fidanzata e la colpisce con un pugno, scatta misura cautelare

Avrebbe raggiunto in strada la sua ex compagna e, dopo averle sputato, l’ha anche colpita con un pugno alla testa

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Avrebbe raggiunto in strada la sua ex compagna e, dopo averle sputato, l’ha anche colpita con un pugno alla testa. È successo a Sciacca dove il gip del tribunale ha disposto nei confronti di un egiziano, residente in città, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

Accolta parzialmente la richiesta della Procura che aveva invece proposto gli arresti domiciliari. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe reso protagonista non soltanto dell’azione violenta ai danni dell’ex coniuge ma anche di comportamenti vessatori. 

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