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Falsa telefonata della badante, rubati soldi e gioielli a pensionata di Racalmuto

I truffatori si sono fatti consegnare 6 mila euro in contanti, gioielli e una carta di credito.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una pensionata di 98 anni è stata truffata a Racalmuto da due malviventi: una donna, che si è finta la sua badante al telefono, e un uomo, presentatosi come carabiniere. Con il pretesto di riscuotere un presunto debito di 20 mila euro, i truffatori si sono fatti consegnare 6 mila euro in contanti, gioielli e una carta di credito. L’anziana ha poi denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

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