Falsa telefonata della badante, rubati soldi e gioielli a pensionata di Racalmuto

Una pensionata di 98 anni è stata truffata a Racalmuto da due malviventi: una donna, che si è finta la sua badante al telefono, e un uomo, presentatosi come carabiniere. Con il pretesto di riscuotere un presunto debito di 20 mila euro, i truffatori si sono fatti consegnare 6 mila euro in contanti, gioielli e una carta di credito. L’anziana ha poi denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.