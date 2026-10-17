Favara

Racalmuto e Favara unite nel senso della legalità: scoperta la maxi tela del maestro Patti

La tela è stata donata dall'Accademia Comunale di Arte, Cultura e Legalità, coordinata dal Maestro Vincenzo Patti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Questa mattina, la legalità ha fatto da collante civico fra le comunità di Racalmuto e Favara. In una sobria cerimonia , presso il Castello Chiaramontano di Racalmuto, è stata scoperta la maxi tela che l’Accademia Comunale di Arte, Cultura e Legalità, coordinata dal Maestro Vincenzo Patti, ha dedicato alla comunità di Racalmuto per celebrare il suo ruolo di Madrina della XVIII Edizione della Festa della Legalità di Favara.
All’evento erano presenti i rispettivi sindaci, Calogero Bongiorno e Antonio Palumbo, il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Palmieri, e le altre istituzioni civili e militari.

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