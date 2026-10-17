Racalmuto e Favara unite nel senso della legalità: scoperta la maxi tela del maestro Patti

Questa mattina, la legalità ha fatto da collante civico fra le comunità di Racalmuto e Favara. In una sobria cerimonia , presso il Castello Chiaramontano di Racalmuto, è stata scoperta la maxi tela che l’Accademia Comunale di Arte, Cultura e Legalità, coordinata dal Maestro Vincenzo Patti, ha dedicato alla comunità di Racalmuto per celebrare il suo ruolo di Madrina della XVIII Edizione della Festa della Legalità di Favara.

All’evento erano presenti i rispettivi sindaci, Calogero Bongiorno e Antonio Palumbo, il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Palmieri, e le altre istituzioni civili e militari.











