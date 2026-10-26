Disservizi postali nelle contrade di Raffadali, i consiglieri del PD chiedono confronto sulla toponomastica

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Raffadali rendono nota la risposta ricevuta da Poste Italiane, a seguito della loro segnalazione del 13 ottobre 2026, relativa ai disservizi nel recapito della corrispondenza nelle contrade del territorio comunale segnalati da diversi concittadini. Nella comunicazione Poste Italiane ha ammesso le criticità lamentate dai consiglieri comunali, riferendo che il mancato recapito della corrispondenza nelle contrade “è legata alla carenza della toponomastica nel territorio di Raffadali che rende difficoltosa la corretta individuazione degli indirizzi, e che, allo stato attuale, il Comune incontra difficoltà a fronteggiare”.

“Prendiamo atto del riscontro e delle iniziative annunciate. La risposta evidenzia tuttavia la necessità di intervenire su un aspetto strutturale: una toponomastica chiara e completa nelle contrade, indispensabile per agevolare il servizio postale e l’individuazione delle abitazioni. Per questa ragione, dichiarano i consiglieri comunali del Pd, invitiamo sin da subito l’Amministrazione Comunale ad aprire un confronto operativo sul lavoro da avviare con urgenza per dare vita alla nuova toponomastica. Occorre definire le attività necessarie, le priorità territoriali e tempi di attuazione verificabili in raccordo con gli uffici competenti e con Poste Italiane.Il nostro intento è contribuire a una soluzione concreta e condivisa. I residenti delle contrade devono poter ricevere regolarmente la corrispondenza, comprese le comunicazioni amministrative, sanitarie e gli atti soggetti a termini. Continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda e a sollecitare informazioni sui tempi di realizzazione degli interventi annunciati, nell’interesse dei cittadini di Raffadali.”