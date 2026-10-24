Il Luogotenente Turturici va in pensione, Pitrola: “ha sempre dimostrato vicinanza alla comunità di Ravanusa”

Ravanusa saluta il Luogotenente C.S. Salvatore Turturici, Comandante della Stazione dei Carabinieri, in occasione del suo congedo dal servizio. “A nome di tutta la nostra comunità, desidero esprimergli una profonda gratitudine per il prezioso lavoro svolto con straordinaria dedizione, professionalità e un altissimo senso del dovere. Il Comandante Turturici si è sempre distinto per il forte legame con il territorio e per l’autentico attaccamento ai nostri cittadini. Al di là dell’impegno profuso nell’esercizio delle sue funzioni, vogliamo ringraziarlo per le sue straordinarie qualità umane, per la costante disponibilità e per la vicinanza che ha sempre dimostrato alla nostra cittadinanza. Con stima, affetto e profonda riconoscenza, gli rivolgiamo i nostri migliori auguri per questa nuova e meritata fase della sua vita”. Queste le parole del sindaco Salvatore Pitrola a margine del saluto insieme alla mia Giunta, al Presidente del Consiglio, al Presidente della RAR e a Don Filippo.