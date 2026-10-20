Arancia Ribera DOP, chiesta assemblea dei soci per l’avvio della campagna agrumicola

Con l’avvicinarsi della campagna agrumicola 2026/2027, cresce l’esigenza di conoscere le strategie e le iniziative che il Consorzio di Tutela dell’Arancia di Ribera DOP intende mettere in campo per accompagnare i produttori in una fase particolarmente importante per il comparto agrumicolo. È in questo contesto che l’Associazione Liberi Agricoltori e il Comitato Pro Verdura hanno inviato una PEC al presidente del Consorzio, Salvatore Daino, e al Consiglio di amministrazione, chiedendo la convocazione di un’assemblea dei soci.

La richiesta, firmata dai presidenti delle due organizzazioni, il dott. Paolo Ganduscio e Dino Giovanni D’Angelo, punta a ottenere un momento di confronto e informazione rivolto ai consorziati, affinché possano conoscere preventivamente il programma delle attività previste per la nuova stagione. In particolare, le due organizzazioni chiedono chiarimenti sul cronoprogramma della campagna agrumicola, con specifico riferimento alle strategie di commercializzazione, alle eventuali campagne pubblicitarie e ai controlli di qualità, aspetti ritenuti fondamentali per la valorizzazione dell’Arancia di Ribera DOP e per la tutela degli interessi dei produttori.

A sollevare la questione è lo stesso Dino Giovanni D’Angelo, che segnala come, a una settimana dall’invio della comunicazione tramite PEC, non sarebbe ancora pervenuta alcuna risposta.«Riteniamo che sia utile e importante coinvolgere i consorziati e informarli su ciò che il Consorzio sta programmando per la prossima campagna agrumicola», è il senso della posizione espressa dai promotori dell’iniziativa, che auspicano una maggiore condivisione delle scelte e delle attività che riguardano il futuro del comparto.

Secondo l’Associazione Liberi Agricoltori e il Comitato Pro Verdura, mettere a conoscenza tutti i soci delle iniziative programmate rappresenta un passaggio importante nel rapporto tra gli organi direttivi e i produttori che il Consorzio è chiamato a rappresentare. Da qui la richiesta di convocare un’assemblea che consenta di illustrare gli obiettivi, le iniziative promozionali e le modalità operative previste per la campagna 2026/2027.La questione sollevata richiama, più in generale, l’importanza del coinvolgimento della base associativa nelle decisioni che incidono sulla promozione, sulla commercializzazione e sulla qualità di una produzione che rappresenta una delle principali eccellenze agricole del territorio riberese.

Adesso si attende un riscontro da parte del Consorzio di Tutela dell’Arancia di Ribera DOP. I promotori della richiesta auspicano che possa essere convocata al più presto un’assemblea, così da consentire ai consorziati di conoscere la programmazione della nuova stagione e di confrontarsi sulle prospettive del comparto. Resta dunque aperta la questione posta dall’Associazione Liberi Agricoltori e dal Comitato Pro Verdura: quali iniziative sono previste per la prossima campagna agrumicola e quando i soci potranno essere informati ufficialmente? Domande alle quali i produttori attendono risposte, nella convinzione che informazione, confronto e partecipazione siano elementi importanti per rafforzare il sistema di tutela e valorizzazione dell’Arancia di Ribera DOP.