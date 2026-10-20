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In casa con 2.4 chili tra cocaina, hashish e marijuana: riberese chiede di patteggiare

In casa di Tamburello, inoltre, i militari avevano anche rinvenuto due proiettili calibro 7,65

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Lo scorso luglio, alla vista dei carabinieri, aveva gettato un involucro con della cocaina. Una successiva perquisizione a casa aveva permesso di rinvenire un vero e proprio deposito di droga: un chilo di cocaina, 570 grammi di hashish e 880 grammi di marijuana. Rosario Tamburello, 46 anni, di Ribera, chiede adesso di patteggiare cinque anni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Il gip del tribunale di Sciacca, Stefano Zammuto, a seguito della richiesta ha disposto la scarcerazione del 46enne al quale sono stati applicati i domiciliari. In casa di Tamburello, inoltre, i militari hanno anche rinvenuto due proiettili calibro 7,65 motivo per il quale è scattata una denuncia anche per detenzione abusiva delle munizioni rinvenute.

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