Un agrigentino tra i 25 migliori studenti d’Italia: premiato al Quirinale come Alfieri del Lavoro

Consegnate al Quirinale, le onorificenze ai 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno. Premiati dal Presidente Sergio Mattarella anche i 25 Alfieri del Lavoro 2026: ragazze e ragazzi selezionati tra i migliori studenti d’Italia per merito scolastico, impegno civico e partecipazione alla vita sociale. Nel corso dell’evento, il Capo dello Stato ha inoltre conferito la Medaglia agli imprenditori insigniti nel 2001, per festeggiare il traguardo dei 25 anni di appartenenza all’Ordine.

Tra gli alfieri al lavoro l’agrigentino Giovanni Francesco Arno. Riberese si è diplomato con 100 e lode al liceo scientifico dell’Istituto Superiore “Francesco Crispi”. Frequenta oggi la facoltà di Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano. “Ricevere il riconoscimento di Alfiere del Lavoro è per me una grandissima gioia, un traguardo inaspettato e bellissimo che premia il percorso fin qui fatto. Il mio primo pensiero va al mio istituto, alla dirigente, ai miei insegnanti, guida preziosa del percorso di studi da me intrapreso. Sono grato a tutte le persone che hanno creduto in me e mi sono state accanto sempre. Essere insignito di questo titolo ha un peso importante: sento la responsabilità di rappresentare simbolicamente una parte dei tantissimi giovani che quest’anno hanno brillantemente concluso le superiori in Italia. Questo riconoscimento non deve,ha detto il giovane alfiere del lavoro, comunque, trasformarsi in un’etichetta da indossare o in un punto d’arrivo definitivo, in quanto il merito non è un traguardo da esibire, ma una responsabilità civile e intellettuale che si realizza pienamente solo attraverso un impegno costante e generoso al servizio della comunità”.

Al giovane ribere gli auguri da parte della Dirigente Scolastica, di tutti i docenti, del personale e degli studenti dell’Istituto “Crispi”: “Siamo immensamente fieri ed emozionati di annunciare che il nostro alunno Giovanni Arno è stato ricevuto e premiato direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rientrando tra i 25 migliori studenti selezionati in tutta Italia. Questo straordinario riconoscimento premia non solo il suo eccellente percorso di studi, ma anche l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati ogni giorno. Giovanni rappresenta un esempio luminoso per tutti i suoi compagni e per l’intera comunità della scuola “Crispi”. Grazie, Giovanni, per aver portato così in alto il nome della nostra scuola! Ti auguriamo un futuro ricco di grandi soddisfazioni e traguardi sempre più ambiziosi.“