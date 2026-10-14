Teatro L’Idea di Sambuca, presentato il nuovo cartellone: artisti, produzioni e omaggio a Dario Fo e Pirandello

Prenderà il via il 30 ottobre la stagione 2026/27 del Teatro comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia, con 14 spettacoli in abbonamento (ore 20.30 e ore 19), 24 repliche complessive e cinque appuntamenti fuori abbonamento. La direzione artistica è affidata a Costanza Amodeo, mentre il nuovo consiglio di amministrazione è presieduto da Cristina Mangiaracina. “Questa stagione che mi vede tornare alla direzione artistica de L’Idea – afferma Costanza Amodeo – è nel segno di un teatro autoriale che sia spazio critico per i grandi temi che ieri come oggi attraversano individui e società, senza rinunciare alla ricerca di un equilibrio artistico capace di avvicinare il teatro alle comunità”.

Il cartellone

Ad inaugurare il cartellone 2026/2027 sarà il mezzosoprano Debora Troia con il suo ensemble in Milva, da Berlino a Broadway, omaggio alla grande artista italiana. Tra i momenti centrali della stagione, i tributi a Dario Fo, nel centenario della nascita, e a Luigi Pirandello, a 90 anni dalla scomparsa. Ampio spazio sarà dedicato al teatro civile, con appuntamenti sui diritti, la violenza contro le donne e la memoria storica. In programma (27 e 28 novembre) Parliamo di donnedi Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Mattea Fo e Donatella Massimilla; e Lo stupro, monologo autobiografico di Franca Rame. In scena, per entrambi gli spettacoli, Gilberta Crispino, mentre la regia è di Donatella Massimilla; (5 e 6 marzo) Donne*isola canti e cunti di donne straordinarie”, con Alessandra Salerno e Stefania Blandeburgo; (30 e 31 gennaio) Alfonso Veneroso in scena con Accursio Miraglia, meglio morire in piedi che vivere in ginocchio, dedicato al sindacalista ucciso nel 1947. Per le celebrazioni pirandelliane, la compagnia Concordia porterà in scena il 19 e 20 dicembre La verità tratto dall’omonima novella. Il cartellone propone inoltre nuove produzioni e interpreti di rilievo: (5 dicembre) Paride Benassai con Ciuingam, spettacolo cult di Paride Benassai riallestito con un nuovo cast in scena, insieme a lui, Domenico Ciaramitaro, Rory Quattrocchi e Stefania Blandeburgo; (18 aprile) Mario Incudine, con Antonio Vasta e Pino Ricosta dà vita al genio di Andrea Camilleri nella commedia musicale con La tripla vita di Michele Sparacino, mentre il 12 febbraio Antonio Grosso debutta nel 2027 con la commedia “Al massimo…Troisi”, un omaggio all’attore comico e al teatro napoletano. Tra le nuove produzioni (19 e 20 marzo) “Don Chisciotte senza mancia”, porta per la prima volta a L’Idea Laura Curino con Anna Marcato, in una commedia ironica ma non solo sul tema del prendersi cura e delle libertà individuali. Esordio a L’Idea anche per Graziano Germano Piazza, insieme a Daniele Ronco interpreti di “Life is a flower” (3 aprile), commedia contemporanea ambientalista che mette a confronto vecchi e giovani sul futuro del pianeta, diretta da Raffaele Latagliata.

La mini rassegna “Percorsi d’arte”

Tre gli appuntamenti promossi in cartellone all’interno della nuova mini rassegna tematica Percorsi d’arte, un itinerario interdisciplinare per tappe sull’incontro tra arte e teatro, nell’anno di Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Si parte il 14/15 novembre con “Chiaro scuro. Artemisia Gentileschi”, diretto da Andrea Chiodi e interpretato da Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera e Swewa Schneider della compagnia Piccolo Canto. Segue “Frida Kahlo, le spine fiorite e l’urlo d’amore”, il 26 e 27 dicembre, performance dello storico dell’arte Tanino Bonifacio con l’attrice Liliana Marciante, mentre la tormentata storia d’amore tra Pablo Picasso e la fotografa Dora Maar è narrata dal palco in “Schiava di Picasso”, (16 e 17 gennaio) con Monica Rogledi e ensemble musica/canto diretti da Blas Roca Rey. La stagione si concluderà con Stretto (8 e 9 Maggio) di Giovanni Arezzo, interpretato da Stefano Panzeri con le musiche dal vivo di Giorgia Faraone.

Spettacoli fuori abbonamento

Fra gli spettacoli fuori abbonamento, il 3 dicembre il progetto Educolab, con la compagnia di attori e attrici diversamente abili diretti da Emanuele Carlino in un grande classico del teatro antico, la commedia “Gli uccelli” di Aristofane; tre gli eventi natalizi, di cui due a ingresso libero, “La Santa notti di Natali” dei Quartet Folk (23 dicembre), Il Gran concerto di Capodanno (1 gennaio) eseguito dall’orchestra della banda sambucese diretta dal Maestro Salvatore Rinaldo e l’Epifania (5 gennaio) al teatro con il concerto a lume di candela Tributo ai Coldplay eseguiti dal gruppo Speed of sound. Chiude la rassegna dei fuori abbonamento lo spettacolo di cabaret Detox, (10 aprile) di e con Giulio Pandolfo.

Per Giovanna Casà, sindaca di Sambuca di Sicilia: “L’avvio della nuova stagione del Teatro L’Idea rappresenta un momento significativo per la vita culturale della nostra città. L’amministrazione comunale riconosce nel teatro un presidio fondamentale di promozione culturale e crescita sociale, capace di valorizzare il territorio e rafforzare l’identità della comunità. Il nostro impegno è continuare a sostenere la cultura come elemento strategico di sviluppo e occasione di partecipazione per cittadini e visitatori”. Cristina Mangiaracina, presidente del CdA del Teatro L’Idea, aggiunge: “La nuova stagione conferma la volontà di fare del Teatro L’Idea un punto di riferimento culturale vivo, capace di coniugare qualità artistica, inclusione e attenzione ai temi della contemporaneità, rafforzando il legame con la comunità e il territorio”. Il nuovo CdA è composto da: Connie Montalbano, Filippo Tardo, Maurizio Lazio e Salvino Cicero. Main sponsor della stagione Esri Italia; Sponsor Fondazione Sicana e Sicilbanca, Engage stay together, Karma.