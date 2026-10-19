Ladri al teatro di Sciacca, rubato impianto di climatizzazione 

Ladri in azione a Sciacca. Ignoti malviventi hanno preso di mira il teatro comunale riuscendo a rubare l’impianto di climatizzazione che si trovava nella parte inferiore della struttura.

I balordi hanno portato via sia la macchina esterna che il climatizzatore per poi fuggire. Il teatro, nelle scorse settimane, era stato già bersaglio dei vandali che lo avevano danneggiato. La questione sicurezza, dunque, si riaccende con il Comune che ha chiesto un intervento rapido. La Regione, attraverso il Geno civile, sta predisponendo le azioni necessarie per evitare questi spiacevoli episodi.