Ospedale di Sciacca, Ignazio Galizia nuovo primario “ad interim” di Medicina Interna 

L’ASP di Agrigento ha conferito al dottor Ignazio Galizia, con decorrenza immediata, l’incarico sostitutivo di responsabile facente funzioni ad interim dell’U.O.C. di Medicina Interna dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. La Direzione strategica ASP precisa che: “il provvedimento, adottato dal commissario straordinario Alessandro Delle Donne, si è reso necessario a seguito della cessazione dell’incarico precedentemente affidato al dottor Loriano Malfa, per il raggiungimento dei limiti temporali massimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. La nomina è finalizzata a garantire la continuità delle attività assistenziali, la piena funzionalità del reparto e la regolare organizzazione del servizio, evitando qualsiasi interruzione nell’erogazione delle prestazioni a tutela della salute dei cittadini. L’incarico ha natura temporanea e strettamente sostitutiva e cesserà con l’insediamento del direttore titolare, all’esito delle procedure selettive in corso, oppure in seguito a una diversa determinazione aziendale.

La situazione della Medicina Interna di Sciacca si inserisce nel percorso di interlocuzione avviato tra l’ASP di Agrigento e l’Università degli Studi di Palermo per il perfezionamento della direzione universitaria della struttura complessa, individuata come sede clinicizzata dal decreto assessoriale n. 264 del 19 marzo 2024. Il modello previsto richiede il completamento delle procedure necessarie alla selezione e al successivo conferimento dell’incarico assistenziale al docente universitario. In attesa della conclusione di questo percorso, l’Azienda ha ribadito la necessità di assicurare alla struttura una guida formalmente incaricata, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle esigenze organizzative e assistenziali del presidio ospedaliero. Proprio per accelerare la definizione della procedura, il 14 ottobre l’ASP ha trasmesso all’Università di Palermo una formale nota di sollecito, chiedendo di comunicare entro sette giorni i tempi previsti per il conferimento dell’incarico assistenziale al docente universitario. L’obiettivo resta quello di giungere in tempi certi a una soluzione stabile per la direzione della Medicina Interna, assicurando al reparto continuità gestionale e assistenziale e alla comunità saccense un servizio organizzato in modo efficace e rispondente ai bisogni di salute del territorio”.