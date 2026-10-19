Sciacca

Sciacca, dal Comune altri 10 mila euro per la manutenzione delle scuole

È quanto rende noto il vicesindaco e assessore all’Istruzione Maria Grazia Cascio.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Oltre alle somme per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole di propria competenza, il Comune di Sciacca ha destinato ulteriori fondi per piccoli interventi. Un contributo, che le stesse scuole gestiranno direttamente. È quanto rende noto il vicesindaco e assessore all’Istruzione Maria Grazia Cascio.

“Il Comune di Sciacca – spiega – ha stanziato in bilancio 145 mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, fondo che gestisce lo stesso Comune. A questo si aggiungono ulteriori 10 mila euro, somma che sarà suddivisa per i tre istituti comprensivi. Ogni scuola avrà così un proprio fondo, che potrà usare in autonomia e in modo più veloce per necessità quotidiane, per lavori ad esempio di piccola manutenzione ordinaria e di pronto intervento, e assicurare così nell’immediatezza il funzionamento degli istituti e l’attività didattica”.

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