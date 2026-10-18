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Sospettato di aver appiccato tre incendi in sei mesi, presunto piromane finisce in carcere 

È sospettato di avere appiccato tre incendi in meno di sei mesi e per questo motivo è già stato disposto il giudizio immediato nei suoi confronti

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

È sospettato di avere appiccato tre incendi in meno di sei mesi e per questo motivo è già stato disposto il giudizio immediato nei suoi confronti. Sottoposto a misure cautelare di diversa entità, tuttavia, non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria e così questa volta è finito in carcere. Si tratta di Accursio Chiarello, 48 anni, di Sciacca

Nei confronti dell’agricoltore era scattato dapprima l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, dopo un primo aggravamento della misura, anche ai domiciliari. Adesso è scattata la custodia in carcere. Il 48enne è accusato di aver appiccato un primo incendio in contrada Isabella provocando la devastazione di un’area di circa cento metri. Tre mesi più tardi un altro rogo, questa volta in contrada Santa Maria e, infine, sempre nella stessa zona nel mese di novembre 2025. 

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