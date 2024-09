PALERMO (ITALPRESS) – E’ iniziata la 39esima edizione della “Coppa degli Assi”, in programma al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo e articolata in quattro giornate, sino a domenica prossima, con prove sia al mattino sia al pomeriggio. Tasca d’Almerita è anche per il 2024 Main Partner della Coppa degli Assi. Una passione comune per […]