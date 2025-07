I Carabinieri arrestano 2 pusher

Nel pomeriggio, nel quartiere San Leone di Catania, I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato due soggetti, rispettivamente di 35 e 20 anni, entrambi residenti nel capoluogo etneo, a seguito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli investigatori, impegnati nel monitoraggio di alcune aree del quartiere, hanno osservato un’attività sospetta nei pressi di un’abitazione di corso Indipendenza, dove gruppi di giovani entravano nell’androne di un palazzo per uscirne dopo poco tempo.

I Carabinieri hanno, perciò, predisposto dei servizi di osservazione a distanza in modalità discreta, e verso le 17:00 hanno scorto uno dei due individui intento a cedere delle bustine ad avventori in transito, mentre il secondo stava sopraggiungendo a bordo di un’autovettura. A quel punto, avendo assistito allo spaccio di droga, i militari sono intervenuti e i due pusher, accortisi delle pattuglie, hanno tentato inutilmente di disfarsi delle dosi che avevano con loro. Uno ha, infatti, lanciato due involucri all’interno di un cortile, mentre l’altro ha lasciato cadere dalla tasca un pacchetto di sigarette. Bloccati e messi in sicurezza i due complici, gli investigatori hanno prontamente recuperato tutto ciò che i due avevano gettato via, accertando che si trattava di crack e cocaina, già confezionati.