CATANIA (ITALPRESS) – Alla vista degli agenti scappa di casa con la droga dentro un borsone, ma viene inseguito e arrestato dalla Polizia di Stato. E’ accaduto in via Missori, a Catania, ad un giovane di 23 anni, arrestato per detenzione di un’arma clandestina dotata di silenziatore, tre caricatori riforniti di munizioni, 2,2 chili di […]