Osservatorio astronomico sul Monte Mufara, via libera del Tar Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Via libera del Tar Palermo all’osservatorio astronomico di Monte Mufara. Respinta la domanda cautelare di Legambiente.Nel luglio scorso Legambiente Sicilia, in testa ad un gruppo di associazioni ambientaliste, ha proposto ricorso al Tar Palermo per chiedere l’annullamento dei provvedimenti rilasciati dal Suap Madonie Associato nel maggio 2023 e dall’Ente Parco delle Madonie […]