TRAPANI (ITALPRESS) – Festa a Mozia per il Premio alla carriera assegnato a sorpresa, e a sua insaputa, a Gianni Letta, in questa occasione così speciale per la Sicilia, premiato come “giornalista di razza e indimenticabile Direttore Responsabile” de Il Tempo di Roma, quando il quotidiano romano era uno dei giornali in assoluto più importanti […]