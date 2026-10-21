dalla Regione

Caro-voli, sconto biglietti aerei per i siciliani fino al 31 dicembre

La misura è stata attivata dal governo regionale guidato da Renato Schifani per contrastare il caro-biglietti. 

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

I siciliani potranno continuare ad usufruire dello sconto sui biglietti aerei fino al 31 dicembre del 2026. È l’effetto dell’approvazione della norma che, nell’ambito della manovrina regionale, destina 5,2 milioni di euro per l’applicazione degli sconti nei collegamenti aerei da e per l’Isola. L’articolo approvato dall’Assemblea regionale siciliana è denominato: “Contributi per la riduzione degli svantaggi dell’insularità”. Gli sconti sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia sono stati attivati dal governo regionale guidato da Renato Schifani per contrastare il caro-biglietti. 

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