Caro-voli, sconto biglietti aerei per i siciliani fino al 31 dicembre

I siciliani potranno continuare ad usufruire dello sconto sui biglietti aerei fino al 31 dicembre del 2026. È l’effetto dell’approvazione della norma che, nell’ambito della manovrina regionale, destina 5,2 milioni di euro per l’applicazione degli sconti nei collegamenti aerei da e per l’Isola. L’articolo approvato dall’Assemblea regionale siciliana è denominato: “Contributi per la riduzione degli svantaggi dell’insularità”. Gli sconti sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia sono stati attivati dal governo regionale guidato da Renato Schifani per contrastare il caro-biglietti.