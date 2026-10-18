Siracusa

Tentano di introdurre in carcere 2 chili di hashish con un drone, due arresti

Due persone arrestate, circa due chilogrammi di hashish, alcuni grammi di cocaina e un drone sequestrati

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due persone arrestate, circa due chilogrammi di hashish, alcuni grammi di cocaina e un drone sequestrati. E’ il bilancio di un’operazione condotta nella notte dalla Polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di Siracusa, secondo quanto riferito dalla segreteria provinciale dell’OSAPP, un sindacato di Polizia penitenziaria.

Intorno alla mezzanotte, il personale della sala regia ha individuato movimenti sospetti nei pressi del perimetro esterno dell’istituto. L’intervento degli agenti ha portato al fermo di due persone, mentre altre due sono riuscite a fuggire. La droga e’ stata rinvenuta all’interno del drone e nelle immediate disponibilita’ dei fermati. Sequestrata anche l’autovettura utilizzata dai sospettati per raggiungere la zona del carcere. Sono in corso le ricerche dei due fuggitivi. L’OSAPP, attraverso il segretario provinciale Giuseppe Argentino, ha espresso apprezzamento per la professionalita’ del personale intervenuto.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Una brutta Akragas cade a Marineo, il San Giorgio La Piana vince 2-0
Apertura

Autotrasportatori “allentano” lo sciopero, via libera a consegne di ortofrutta
Apertura

Drammatico incidente in moto, morto 38enne 
di Giuseppe Castaldo

L’omicidio di Vincenzo Gaspare Corvo: repertati tre mozziconi di sigaretta ma del killer nessuna traccia
Apertura

Molestano clienti di un bar e scoppia la maxi rissa, 7 indagati
banner italpress istituzionale banner italpress tv