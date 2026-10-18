Tentano di introdurre in carcere 2 chili di hashish con un drone, due arresti

Due persone arrestate, circa due chilogrammi di hashish, alcuni grammi di cocaina e un drone sequestrati. E’ il bilancio di un’operazione condotta nella notte dalla Polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di Siracusa, secondo quanto riferito dalla segreteria provinciale dell’OSAPP, un sindacato di Polizia penitenziaria.

Intorno alla mezzanotte, il personale della sala regia ha individuato movimenti sospetti nei pressi del perimetro esterno dell’istituto. L’intervento degli agenti ha portato al fermo di due persone, mentre altre due sono riuscite a fuggire. La droga e’ stata rinvenuta all’interno del drone e nelle immediate disponibilita’ dei fermati. Sequestrata anche l’autovettura utilizzata dai sospettati per raggiungere la zona del carcere. Sono in corso le ricerche dei due fuggitivi. L’OSAPP, attraverso il segretario provinciale Giuseppe Argentino, ha espresso apprezzamento per la professionalita’ del personale intervenuto.