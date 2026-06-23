Aia Agrigento, quattro nuovi arbitri entrano nell’associazione

Grande soddisfazione in casa AIA Agrigento per l’esito degli esami arbitrali svoltisi nella giornata di ieri, che hanno visto la promozione di quattro nuovi arbitri di calcio. Hanno superato brillantemente gli esami ed entrano ufficialmente a far parte della famiglia arbitrale agrigentina: Giuseppe Gallo Afflitto di Agrigento, Samuele Gallo di Canicattì, Valerio Lazzara di Porto Empedocle e Gaetano Russo di Canicattì.

Gli esami si sono svolti sotto la guida del componente del CRA Sicilia Eduardo Fragapane, coadiuvato dagli associati Antonino Costanza, Pietro Costanza e Lillo Giardina, che hanno seguito con impegno e professionalità il percorso formativo dei nuovi arbitri. L’ingresso di questi giovani rappresenta un importante segnale di crescita per la Sezione AIA di Agrigento, che continua a investire nella formazione e nella valorizzazione delle nuove generazioni.

«Esprimo grande soddisfazione per il brillante risultato raggiunto dai nostri ragazzi – ha dichiarato il Presidente della Sezione AIA di Agrigento, Gero Drago –. A nome di tutta la Sezione rivolgo ai nuovi associati il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia, augurando loro un percorso ricco di soddisfazioni umane e sportive». La Sezione AIA di Agrigento conferma così il proprio impegno nel promuovere i valori dello sport, del rispetto delle regole e della crescita associativa sul territorio.