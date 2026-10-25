Akragas-Marsala, spettacolo all’Esseneto: quattro gol e un pareggio combattuto

Quasi quattromila spettatori, quattro gol e una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Akragas e Marsala chiudono sul 2-2 la sfida della settima giornata del campionato di Eccellenza, disputata per la prima volta in notturna allo stadio Esseneto con il nuovo impianto di illuminazione.

Una serata importante per il calcio agrigentino, accompagnata da una gara ricca di occasioni e continui cambi di ritmo. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, dando vita a un pareggio che rispecchia quanto visto in campo.

Il Marsala si rende pericoloso già al 4’ con Carbonaro, che tenta una rovesciata senza trovare lo specchio della porta. L’Akragas risponde al 10’: Cipolla serve Cruz, il cui tiro in diagonale viene deviato in angolo. Al 13’ Carbonaro trova la rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 20’ Ledesma sfiora il gol con una conclusione dalla distanza che termina di poco a lato.

Il vantaggio biancazzurro arriva al 21’: sul colpo di testa di Cruz, Giorgio è il più rapido a intervenire e batte Piccioni con una conclusione precisa.

L’Akragas sfiora il raddoppio al 41’, quando Ten Lopez colpisce il palo. La risposta del Marsala è immediata: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Maniscalco non trattiene un colpo di testa ravvicinato di Brasolin e Guadalupo ne approfitta per firmare l’1-1.

Nella ripresa gli ospiti completano il sorpasso al 10’. Dopo una lunga azione, Carbonaro mette al centro un pallone che Guadalupo finalizza, realizzando la doppietta personale. L’Akragas reagisce e al 13’ trova il pareggio con il capitano Cipolla, bravo a intervenire sulla punizione calciata da Di Romana.

La gara resta aperta. I biancazzurri cercano il gol della vittoria e al 33’ vanno vicini alla rete con un cross insidioso di Cruz, sul quale Ten Lopez arriva in ritardo di poco. Nel finale è ancora il Marsala a rendersi pericoloso: al 44’ una conclusione termina a lato, mentre un minuto dopo Saito prova dalla distanza.

Dopo novanta minuti intensi, Akragas e Marsala si dividono la posta.

IL TABELLINO

AKRAGAS – MARSALA 2-2

Marcatori: 32’ pt Giorgio, 42’ e 53’ Guadalupo, 59’ Cipolla

AKRAGAS: Maniscalco; Rossi, Cipolla, Caramanno, La Rosa; Scolaro, La Rosa, Di Romana (45’ st Di Mora), Ledesma (29’ st Saito); Cruz (45’ st Brugaletta), Ten Lopez (35’ st Luis Henrique). A disp.: Astorino, Fragapane, Farruggi, Solazzo, Sacco. All. Cammarata.

MARSALA: Piccioni, Davì, Carbonaro (43’ st Pavlovic), La Piana (21’ st Ardizzone), Greco, Guadalupo (33’ st Rolim), Galvano (14’ st Ficarrotta), Cracchiolo, Brasilia, Prezzabile (27’ Manfre’), Semilia. A disp.: Manna,Tobias, Morello, Sadotti. All. Giannusa.

Arbitro: Cano della sezione di Padova.

Assistenti: Privitera-Ranno (Catania)

Ammoniti: pt 29’ Greco

Angoli: 6-3

Recupero: 2-5