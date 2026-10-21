Calcio
Asd CastrumFavara-Reggina, gara posticipata al 28 ottobre
La gara è stata posticipata per motivi di ordine pubblico legato all'organizzazione della Fiera d'Ottobre a Favara
Su disposizione della Prefettura di Agrigento, per motivi di ordine pubblico legato all’organizzazione della Fiera d’Ottobre, la gara Asd CastrumFavara-Reggina in programma domenica 25 ottobre 2026 alle ore 14.30 è stata posticipata dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti a mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 14.30.
Redazione
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