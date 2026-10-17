Scalia Sciacca Volley, esordio al PalaOreto di Palermo

Comincia in questo weekend il campionato di Serie B maschile di pallavolo 2025/26 e per la Scalia Volley Sciacca l’esordio è subito un big match: trasferta a Palermo contro la Buildup Volo International. Al Pala Oreto alle ore 18 un confronto molto atteso per entrambe le società, schierate al via del torneo con rinnovate ambizioni. Le due squadre si conoscono bene: nell’amichevole di precampionato al Palatenda Nino Roccazzella di Sciacca si sono già affrontate nel vivo delle preparazione ed è stata una partita combattuta.

Sarà l’esordio ufficiale in panchina per coach Maurizio Lopis, alla guida di un gruppo che nel precampionato ha destato ottima impressione. La società, da quest’anno guidata dal neo presidente Baldo Scalia, punta a migliorare il settimo posto della scorsa stagione. Esordio anche per i nuovi arrivati: Gabriele Parisi, Costantino Garofalo, Matteo Camerani, Paolo De Angelis e Riccardo Quarta. Scalia Sciacca è inserita nel girone H, uno dei più duri e affascinanti della Serie B. Un raggruppamento tutto del Sud con 13 squadre siciliane e calabresi. Con Sciacca ci sono Pallavolo Milani (Reggio Calabria), CUS Unical (Cosenza), ASD Pegasus Gela (Caltanisetta), Aquila Bronte (Catania), Papiro Fiumefreddo (Catania), Consorzio LR Ciclope Volley (Catania), Tiesse Volley Letojanni (Messina), Sicily F.lli Anastasi (Messina), Jonica Volley S. Teresa (Messina), Build Up – Volo Palermo (Palermo), ASD Giarratana Volley (Ragusa), Volley Gibellina 2004 (Trapani). Il torneo osserva un turno di riposo a giornata per ciascuna squadra, dato il numero dispari di partecipanti.