Scalia Volley Sciacca sconfitta a Palermo

Comincia con una sconfitta al tie-break il nuovo cammino dello Scalia Volley Sciacca nel campionato nazionale di Serie B. Sul parquet del PalaOreto di Palermo, il sestetto guidato da Maurizio Lopis opposto alla Build Up Volo Palermo vede sfumare una vittoria che sembrava ormai a portata di mano, cedendo ai padroni di casa per 3-2 al termine di una sfida dai due volti che lascia in eredità un punto in classifica ma soprattutto tanti spunti di riflessione.

L’approccio alla gara era stato infatti dei migliori. Lo Scalia Volley Sciacca ha mostrato sin dalle prime battute qualità, organizzazione di gioco e una buona condizione atletica, riuscendo a mettere in difficoltà la formazione palermitana con una prestazione autorevole. I primi due set hanno visto i saccensi imporsi con merito, chiudendo sul 25-18 e 25-23 e dando l’impressione di poter gestire la partita fino alla conquista dell’intera posta in palio. In campo si è vista una squadra compatta e determinata, capace di esprimere un gioco efficace sia in fase offensiva che nei fondamentali. Il doppio vantaggio conquistato sembrava il preludio a un esordio vincente, ma dal terzo set l’inerzia dell’incontro è cambiata radicalmente. Palermo ha infatti avuto la forza di reagire, alzando il livello della propria prestazione e approfittando di un progressivo calo del sestetto saccense. Lo Scalia ha iniziato a perdere lucidità e continuità, mentre i padroni di casa hanno acquisito sempre più fiducia, riuscendo a imporre ritmo e intensità. Il terzo parziale (25-17) ha riaperto il confronto e il quarto (25-19) ha confermato la crescita dei palermitani, che hanno saputo sfruttare alcuni errori degli avversari per riportare il match in perfetta parità. Si è così arrivati al quinto e decisivo set, con Palermo capace di prendere subito il comando delle operazioni. I saccensi hanno provato a restare agganciati alla partita e a rientrare in corsa nei momenti decisivi, ma la maggiore fiducia dei padroni di casa ha fatto la differenza nei punti finali. Il tie-break, terminato 15-11, ha quindi premiato Palermo, mentre a Vaquer e compagni resta il rammarico per una gara che, dopo i primi due set, sembrava indirizzata verso un esito diverso. Nonostante la delusione per una vittoria sfuggita di mano, la squadra torna comunque da Palermo con il primo punto stagionale e con indicazioni utili sulle quali lavorare. Il calendario offre allo Scalia Volley Sciacca una preziosa occasione per preparare il prossimo impegno. Dopo il turno di riposo previsto nella seconda giornata, il ritorno in campo è fissato al terzo turno sul difficile campo dell’Aquila Bronte. Due settimane di lavoro che serviranno per ritrovare certezze, correggere gli errori emersi all’esordio.