Sport

Tennis Europe Under 16, Mattia Gucciardo sconfitto in semifinale a Podgorica

Il sogno del giovane tennista agrigentino Mattia Gucciardo, si infrange ad un passo dalla finale

Pubblicato 2 ore fa
Da Angelo Gelo

Al “Tennis Europe Under 16 Grade 3”, disputato a Podgorica, in Montenegro, il sogno del giovane tennista agrigentino Mattia Gucciardo, si infrange ad un passo dalla finale. Il quindicenne, tesserato con il Tennis Proietti di Gravina di Catania, è stato infatti battuto in semifinale dalla testa di serie nimero 1, il polacco Mikolaj Solarz, numero 52 del circuito europeo. Gucciardo aveva conquistato l’accesso alla semifinale superando due avversari di rilievo. Agli ottavi ha battuto il montenegrino Petra Stankovic, testa di serie numero 4, con il punteggio di 6-4, 6-4. Nei quarti ha poi avuto la meglio sul croato Vladimir Popovic, testa di serie numero 5 e componente della nazionale Under 14 del suo Paese.

Il risultato rappresenta una tappa importante nel percorso sportivo del giovane atleta agrigentino, che si allena a Favara con l’istruttore federale Dario Novara e presso il circolo Tennis Proietti con i maestri federali Christian e Dario Proietti. Scoperto dal tecnico nazionale Antonio Proietti, Mattia è tesserato con il circolo di Gravina di Catania e fa parte della squadra impegnata nel campionato di Serie C.

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