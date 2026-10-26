Unitas Sciacca, si dividono le strade con l’allenatore Garufo

L’Unitas Sciacca comunica di aver raggiunto, di comune accordo e in un clima di assoluta serenità e rispetto reciproco, l’intesa per l’interruzione del rapporto di collaborazione con l’allenatore Desiderio Garufo e il suo staff.

“Esprimiamo un sincero ringraziamento al mister per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante tutto il percorso condiviso. Ai mister Garufo, Curella e Giacalone vanno la nostra gratitudine e i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale e per il loro futuro personale.Le strade si dividono, ma restano immutati la stima e il rispetto reciproco”, si legge in una nota della società sportiva.