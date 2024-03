MELBOURNE (ITALPRESS) – Un viaggio nell’universo del genio rinascimentale Leonardo da Vinci, con alcune pagine originali del Codice Atlantico che sbarcano in Australia per la prima volta: è il percorso immersivo della mostra “Leonardo da Vinci – 500 Years of Genius” inaugurata oggi al THE LUME Melbourne, di cui il Gruppo è main sponsor. L’esperienza […]