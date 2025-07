Schianto sulla Gela-Licata, morto 59enne 

Incidente mortale lungo la strada statale 115, tra Gela e Licata. La vittima, le cui generalità al momento non sono state rese note, è un cinquantanovenne. Lo schianto è avvenuto tra due automobili – intorno le cinque di questa mattina – al chilometro 250. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Gela e i Vigili del fuoco. Ancora in corso i rilievi.