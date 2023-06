TORINO (ITALPRESS) – “La politica monetaria della Bce è sicuramente quella corretta in questo momento, anche se forse avrei spinto per una gradualità maggiore”. Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso di un incontro al Festival dell’Economia di Torino. “E’ quella corretta per tenere sotto controllo spinte di domanda possibile e […]