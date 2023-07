MILANO (ITALPRESS) – Tommaso Marini ha vinto l’oro mondiale nelfioretto maschile, ultimo atto della terza giornata di gare al MiCo di Milano. In finale, l’azzurro ha battuto 15-13 l’americano Nick Itkin. E’ la settima medaglia per l’Italscherma in questa edizione con 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Per il 23enne anconetano delle Fiamme Oro, […]