ROMA (ITALPRESS) – “Maria, Madre di Dio e nostra, accresca il nostro amore per Gesù Bambino e per tutti i bambini, specialmente quelli provati da guerre e ingiustizie”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus.“Dio è così: Bambino, fiducioso, semplice, amante della vita, impariamo a stupirci e ripartiremo più semplici e migliori come i Magi e […]