Polizia, Milazzo nuovo vicario della questura di Palermo

Per 29 anni, con vari incarichi è stato in servizio alla questura di Palermo. Il vicario del questore primo dirigente della polizia di Stato Virgilio Alberelli va in pensione. Da primo luglio è stato nominato nuovo vicario di Palermo Alessandro Milazzo. In servizio dal 1996 alla questura di Palermo Alberelli ha intrapreso la carriera quale funzionario dell’ufficio di gabinetto. Ha svolto dal 98 al 2008 il ruolo di portavoce del questore. Poi è stato nominato capo di gabinetto e infine quello di Vicario. Ha gestito eventi come la visita di Papa Francesco nel 2018, la conferenza sulla Libia nel 2018 e la visita del presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping nel 2019. Al suo posto è stato nominato il vicario Milazzo, 55 anni di Caltanissetta. Nella polizia di Stato dal 1996, ha svolto servizio presso il commissariato di Gela, con incarico di capo dell’ufficio volanti e della Uigos. Nel 2013 è stato nominato capo di gabinetto e portavoce della questura di Caltanissetta, responsabile dell’ufficio scorte, dei magistrati del distretto giudiziario della corte d’appello e della Dda nissena e della procura di Gela. Dal 2018, promosso primo dirigente, è stato assegnato alla questura di Agrigento, quale dirigente della divisione anticrimine, ove ha brillantemente gestito le emergenze connesse agli sbarchi irregolari sull’isola di Lampedusa. Nel 2020 è stato trasferito alla Questura di Catania ove ha ricoperto il medesimo incarico di dirigente della divisione Anticrimine, per poi essere nominato vicario del questore di Enna. Gli ha dato il benvenuto il questore di Palermo, Maurizio Calvino, che, nei suoi confronti, ha formulato l’augurio di una proficua permanenza professionale anche nel capoluogo palermitano.