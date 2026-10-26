Denise Pipitone oggi compie 26 anni, la mamma: “Speriamo di riabbracciarti”

“Il nostro desiderio più grande è che tu possa festeggiare il tuo prossimo compleanno a casa, accanto a mamma, papà e alla tua famiglia, circondata da quell’amore unico che non ha mai smesso di aspettarti. Ovunque tu sia, Denise, possa arrivare presto il giorno in cui potremo finalmente riabbracciarti”. Piera Maggio ricorda con un post su Facebook il compleanno della sua bambina, Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo 22 anni fa, quando aveva solo 4 anni. Il post è accompagnato da una delle ultime fote fatte a Denise e una torta di compleanno con il numero 26. In questi 22 anni, Piera Maggio non ha mai smesso di cercare Denise, certa che quel 1 settembre del 2004 la sua bambina sia stata rapita.