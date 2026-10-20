Detenuto evaso dal carcere di Trapani, il sindacato: “è stato ripreso immediatamente “

Un detenuto e’ evaso dal carcere di Trapani. Lo riferisce dell’esecutivo nazionale Uil FP Polizia Penitenziaria. “L’evaso di stanotte e’ stato ripreso immediatamente – ha aggiunto – grazie al grande spiegamento di forze messo in campo dal personale di Polizia Penitenziaria del Pietro Cerulli di Trapani” “L’evasione di cui al momento non si conoscono i esattamente i dettagli – prosegue leader regionale della Uil di settore in Sicilia – pare sia ad opera di un recluso straniero, avvenuta dal reparto mediterraneo, struttura dove da anni reclamiamo la chiusura per la fatiscenza, sommata alle falle strutturali di cui abbiamo consegnato le foto anche al Vice Capo DAP Massimo Parisi”. “Il Pietro Cerulli di Trapani paga il peccato originale di avere avuto costruito un padiglione con l’aumento della capienza detentiva da 358 a 555 posti, con un organico di appena 220 unita’ comprese le 27 che operano al nucleo traduzioni e piantonamento e gli 80 impegnati negli uffici, quindi – conclude il sindacalista – sono appena 90 poliziotti che nell’arco delle 24 ore vigilano sugli attuali 570 detenuti presenti”.