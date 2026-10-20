Trapani

Detenuto evaso dal carcere di Trapani, il sindacato: “è stato ripreso immediatamente “

Lo riferisce dell'esecutivo nazionale Uil FP Polizia Penitenziaria.

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

 Un detenuto e’ evaso dal carcere di Trapani. Lo riferisce dell’esecutivo nazionale Uil FP Polizia Penitenziaria. “L’evaso di stanotte e’ stato ripreso immediatamente – ha aggiunto – grazie al grande spiegamento di forze messo in campo dal personale di Polizia Penitenziaria del Pietro Cerulli di Trapani” “L’evasione di cui al momento non si conoscono i esattamente i dettagli – prosegue leader regionale della Uil di settore in Sicilia – pare sia ad opera di un recluso straniero, avvenuta dal reparto mediterraneo, struttura dove da anni reclamiamo la chiusura per la fatiscenza, sommata alle falle strutturali di cui abbiamo consegnato le foto anche al Vice Capo DAP Massimo Parisi”. “Il Pietro Cerulli di Trapani paga il peccato originale di avere avuto costruito un padiglione con l’aumento della capienza detentiva da 358 a 555 posti, con un organico di appena 220 unita’ comprese le 27 che operano al nucleo traduzioni e piantonamento e gli 80 impegnati negli uffici, quindi – conclude il sindacalista – sono appena 90 poliziotti che nell’arco delle 24 ore vigilano sugli attuali 570 detenuti presenti”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Caro carburante, agricoltori e autotrasportatori bloccano il bivio Tumarrano
Agrigento

Grandangolo ora è anche un’app: le notizie sempre in tasca, gratis e senza store
Agrigento

Lite furibonda tra i genitori, figlia di 12 anni chiama le forze dell’ordine ed evita il peggio
Agrigento

Case a “luci rosse” nel centro di Agrigento, 7 condanne 
Apertura

“Sono un agente della polizia comunale”, anziani empedoclini sventano nuova truffa
banner italpress istituzionale banner italpress tv