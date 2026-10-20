Trapani

Evade dal carcere facendo buco nella parete, preso mentre aspetta il bus

Avrebbe praticato un foro in una parete che dà su un'area esterna al padiglione, riuscendo poi a scavalcare il muro di cinta e a far perdere le proprie tracce

Pubblicato 37 minuti fa
Da Franco Castaldo

Un detenuto di 34 anni è evaso verso le 4 dalla casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani, ma è stato fermato intorno alle 7 dagli agenti della polizia penitenziaria. L’uomo è stato rintracciato nei pressi del passaggio a livello di via Marsala e ricondotto in carcere. Secondo quanto riferito dal sindacato Sappe, il detenuto, di origine straniera ma nato in Italia, era sottoposto al regime del 41 bis e si trovava da solo in una cella del reparto Mediterraneo. Avrebbe praticato un foro in una parete che dà su un’area esterna al padiglione, riuscendo poi a scavalcare il muro di cinta e a far perdere le proprie tracce.

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