In casa con 9 chili di marijuana e due fucili, arrestato incensurato

In casa aveva circa 9 chili di marijuana, oltre a due fucili a canne mozze e munizioni. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un uomo di 52 anni incensurato a Trapani. I poliziotti nel corso di una perquisizione hanno trovato in varie stanze dell’abitazione la droga e le armi, entrambe rubate. Uno dei fucili era nascosto dentro un tubo di plastica. Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi alterate e ricettazione. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto per l’uomo i domiciliari.