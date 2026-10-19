Si ribalta con la barca, diportista salvato dopo 9 ore dalla Guardia Costiera

Recuperato in vita dopo nove ore trascorse in mare. Accade a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove una motovedetta della guardia costiera ha salvato un 65enne. L’uomo era uscito in barca per una tradizionale battuta di pesca sportiva domenicale ma attorno alle 17 la moglie, preoccupata per il mancato rientro, ha allertato la sala operativa della Capitaneria di porto. Nessuna traccia del 65enne attraverso il cellulare e nessun segnale dalla sua imbarcazione. A quel punto sono iniziate le ricerche e l’unità con la quale l’uomo era uscito in mare è stata trovata rovesciata e semiaffondata a tre miglia dal porto di Mazara del Vallo, circostanza che ha fatto temere il peggio per il 65enne. Le ricerche sono state indirizzate nell’area compresa tra il punto di ritrovamento della barca e la zona nella quale l’uomo era solito andare a pesca, in direzione di Torretta Granitola. Attivati anche un mezzo aereo del servizio Sar dell’Aeronautica militare, di stanza all’aeroporto di Trapani Birgi, e una squadra dei sommozzatori vigili del fuoco ma con l’approssimarsi del buio le speranze di ritrovare l’uomo in vita si affievolivano sempre di più. Attorno alle 19, però, la motovedetta Cp 2092 della Capitaneria di porto ha individuato il 65enne in acqua, nel buio più totale, a circa due miglia al largo di Quarara, di fronte a Mazara del Vallo. L’uomo era in avanzato stato di ipotermia ma cosciente. A quel punto il trasporto d’urgenza sulla banchina del porto, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Dal racconto dell’uomo è emerso che la sua unità ha iniziato ad imbarcare acqua alle dieci del mattino e dopo pochi istanti è andata a fondo senza dargli il tempo di chiamare i soccorsi. Provvidenziale la ciambella di salvataggio che l’uomo è riuscito ad indossare pochi istanti prima di cadere in acqua.