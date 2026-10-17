Trapani

Tentano di disfarsi di 200 grammi di cocaina, arrestata una coppia

A casa dell'uomo era presente la donna, che, vedendo arrivare il marito con i militari, avrebbe cercato di disfarsi di ulteriori 200 grammi di cocaina

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Arrestati dai carabinieri della Compagnia di Alcamo, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un uomo e una donna del luogo sorpresi con 200 grammi di cocaina. I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, hanno sottoposto a perquisizione l’uomo notato in atteggiamento guardingo nella via Vittorio Veneto. Addosso aveva due involucri con circa 5 grammi di cocaina che sono stati sequestrati. A casa dell’uomo era presente la donna, che, vedendo arrivare il marito con i militari, avrebbe cercato di disfarsi di ulteriori 200 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento gettando il tutto dalla finestra. Recuperata tutta la sostanza e il materiale, i coniugi sono stati arrestati e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

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