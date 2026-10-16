Trapani

Vede i carabinieri e scappa con un monopattino, aveva della cocaina: arrestato

L’uomo, alla vista della pattuglia dell’Arma, si dava a precipitosa fuga a bordo di un monopattino elettrico per le vie del centro venendo bloccato dopo pochi metri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, durante i servizi di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto tunisino del luogo sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo, alla vista della pattuglia dell’Arma, si dava a precipitosa fuga a bordo di un monopattino elettrico per le vie del centro venendo bloccato dopo pochi metri.

A seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di circa 6 gr. di cocaina, 3 gr. di hashish e un bilancino di precisione oltre a 130 euro in contanti. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, il monopattino confiscato mentre l’uomo tratto in arresto in flagranza di reato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alle misure dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano fraz. di Marinella di Selinunte e obbligo di presentazione alla P.G. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato. 

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